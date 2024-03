Intraitable depuis son arrivée sur le conti­nent améri­cain (titré sur l’ATP 500 d’Acapulco et qualifié pour le 3e tour à Indian Wells après deux victoires auto­ri­taires contre Daniel et Bublik), Alex De Minaur semble vrai­ment avoir passé un cap dans son jeu et sa confiance depuis le début de la saison.

Et comme il l’a révélé en confé­rence de presse en Californie, sa victoire face à Novak Djokovic en début d’année sur la United Cup n’est clai­re­ment pas anodine dans cette évolution.

« La victoire contre Djokovic a été énorme et a marqué une étape impor­tante pour moi. Elle a fait avancer les choses dans la bonne direc­tion. Pour moi, cette année a été très impor­tante depuis le début. J’avais l’im­pres­sion d’avoir trouvé une nouvelle vitesse, et le simple fait d’en­trer dans le top 10 a été un grand moment pour moi. Depuis, j’ai pu croire davan­tage en moi, me faire confiance et croire en ce que je fais. Tout le travail que je fais et le type de tennis que je joue avec cette menta­lité fonc­tionnent pour moi. »