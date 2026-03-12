Lors de l’in­ter­view sur le court après sa nette victoire contre Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Alexander Zverev n’a pas tari d’éloges à l’égard du Français de 21 ans, qu’il a désor­mais battu cinq fois en sept confrontations.

« Ce fut sans aucun doute un très bon match. Arthur est quel­qu’un qui, lors­qu’il est en bonne santé, fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il était en passe d’en­trer dans le Top 10 l’année dernière, mais une bles­sure l’en a empêché. Je suis sûr qu’il va très bientôt retrouver ce niveau. »

Zverev va main­te­nant affronter Learner Tien ou Jannik Sinner pour une place en finale du premier Masters 1000 de l’année.