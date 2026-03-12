Lors de l’interview sur le court après sa nette victoire contre Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Alexander Zverev n’a pas tari d’éloges à l’égard du Français de 21 ans, qu’il a désormais battu cinq fois en sept confrontations.
« Ce fut sans aucun doute un très bon match. Arthur est quelqu’un qui, lorsqu’il est en bonne santé, fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il était en passe d’entrer dans le Top 10 l’année dernière, mais une blessure l’en a empêché. Je suis sûr qu’il va très bientôt retrouver ce niveau. »
Zverev va maintenant affronter Learner Tien ou Jannik Sinner pour une place en finale du premier Masters 1000 de l’année.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 21:10