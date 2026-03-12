Accueil ATP ATP - Indian Wells

Alexander Zverev, après sa victoire contre Fils : « Arthur est quel­qu’un qui, lors­qu’il est en bonne santé, fait partie des meilleurs joueurs du monde »

Baptiste Mulatier
Lors de l’in­ter­view sur le court après sa nette victoire contre Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Alexander Zverev n’a pas tari d’éloges à l’égard du Français de 21 ans, qu’il a désor­mais battu cinq fois en sept confrontations. 

« Ce fut sans aucun doute un très bon match. Arthur est quel­qu’un qui, lors­qu’il est en bonne santé, fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il était en passe d’en­trer dans le Top 10 l’année dernière, mais une bles­sure l’en a empêché. Je suis sûr qu’il va très bientôt retrouver ce niveau. »

Zverev va main­te­nant affronter Learner Tien ou Jannik Sinner pour une place en finale du premier Masters 1000 de l’année. 

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 21:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

