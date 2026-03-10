Poussé dans ses retran­che­ments par Brandon Nakashima au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Alexander Zverev va retrouver un autre Américain, en la personne de Frances Tiafoe, ce mardi, pour une place en quarts de finale.

Avant cette nouvelle échéance, l’Allemand a été inter­rogé en confé­rence de presse sur la diffi­culté d’évo­luer devant certains spec­ta­teurs bruyants ou déran­geants. Extraits.

Q. Quand vous jouez, il y a souvent du bruit dans le public. Hier (samedi), il y a eu un inci­dent ; je ne sais pas si vous avez vu Darderi et Hijikata. Il s’est arrêté parce qu’il a entendu quelque chose. Il a cru que ça venait du joueur. Est‐ce que ça vous est déjà arrivé qu’on vous inter­pelle ? Est‐ce diffi­cile de rester concentré sur son tir dans ces condi­tions ?

ALEXANDER ZVEREV : Je pense que, comme partout ailleurs dans le monde, si le stade accueille 10 000 ou 15 000 personnes, quelles sont les chances qu’il y ait un idiot assis là ? Comme partout ailleurs. Cela ne concerne pas forcé­ment le tennis. Cela peut être n’im­porte quoi d’autre. Pour moi, oui, cela peut être frus­trant, mais je pense que c’est quelque chose auquel je suis habitué. Je suis sur le circuit depuis un certain temps main­te­nant. Je pense qu’on apprend à gérer diffé­rentes situa­tions. Je pense qu’au­jourd’hui (dimanche), dans le match, à un moment assez impor­tant, au milieu d’un échange, quel­qu’un a crié, ce qui peut être frus­trant, mais c’est comme ça.