Alors qu’il était bloqué depuis jours à Dubaï, aux Émirats arabes unis, à cause de la fermeture de l’espace aérien du pays suite à l’intervention militaire des USA en Iran, Andrey Rublev, aux côtés de ses compatriotes Daniil Medvedev et Karen Khachanov, a finalement réussi à rallier Indian Wells à temps pour le premier Masters 1000 de la saison.
Et si la situation était certes inhabituelle, mais tout aussi confortable, et que le voyage a été long et épuisant, l’actuel 17e mondial a comme souvent fait preuve de philosophie en expliquant en substance qu’il y avait beaucoup plus grave que cela.
« Je suis de bonne humeur, je suis juste très fatigué. Ce n’était pas un voyage facile, très long, avec beaucoup d’évènements. Je suis donc épuisé, sans compter le décalage horaire, mais sinon, tout va bien. Concernant le voyage, c’était juste une expérience inhabituelle. J’ai appris plein de nouvelle choses comme comment traverser la frontière vers Oman. J’ai simplement essayé de la considérer comme un voyage. Sur place, je suis allé au sauna, dans quelques restaurants. J’ai pris tout cela calmement. Je pensais surtout à comment me rendre à Indian Wells, à ce je pouvais faire pour arriver à temps. Mais sinon, pourquoi s’inquiéter pour des choses que l’on ne peut pas contrôler ? »
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 14:14