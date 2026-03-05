Alors qu’il était bloqué depuis jours à Dubaï, aux Émirats arabes unis, à cause de la ferme­ture de l’es­pace aérien du pays suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire des USA en Iran, Andrey Rublev, aux côtés de ses compa­triotes Daniil Medvedev et Karen Khachanov, a fina­le­ment réussi à rallier Indian Wells à temps pour le premier Masters 1000 de la saison.

Et si la situa­tion était certes inha­bi­tuelle, mais tout aussi confor­table, et que le voyage a été long et épui­sant, l’ac­tuel 17e mondial a comme souvent fait preuve de philo­so­phie en expli­quant en substance qu’il y avait beau­coup plus grave que cela.

« Je suis de bonne humeur, je suis juste très fatigué. Ce n’était pas un voyage facile, très long, avec beau­coup d’évè­ne­ments. Je suis donc épuisé, sans compter le déca­lage horaire, mais sinon, tout va bien. Concernant le voyage, c’était juste une expé­rience inha­bi­tuelle. J’ai appris plein de nouvelle choses comme comment traverser la fron­tière vers Oman. J’ai simple­ment essayé de la consi­dérer comme un voyage. Sur place, je suis allé au sauna, dans quelques restau­rants. J’ai pris tout cela calme­ment. Je pensais surtout à comment me rendre à Indian Wells, à ce je pouvais faire pour arriver à temps. Mais sinon, pour­quoi s’in­quiéter pour des choses que l’on ne peut pas contrôler ? »