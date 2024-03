Après s’être demandé si Gaël Monfils n’était pas le meilleur joueur fran­çais actuel­le­ment, l’an­cien numéro 10 mondial, Arnaud Clément, consul­tant pour Eurosport, a évoqué la « capa­cité de travail » parfois sous estimé de son compatriote.

« Quand on le voit à ce niveau, on sait qu’il s’en­traîne dur. Je le dis parce que ce n’est pas forcé­ment quelque chose qui se dégage de lui. On n’évoque jamais ce côté‐là : c’est un gros bosseur. Ce n’est peut‐être pas celui qui a été le plus régu­lier de ce point de vue dans sa carrière, mais je l’ai vu de près quand j’étais capi­taine de Coupe Davis : ce qu’il est capable de faire à l’en­traî­ne­ment en termes d’in­ten­sité et de longueur, c’était phéno­ménal. Je n’avais jamais vu ça. »