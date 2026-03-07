Tête de série 30 et bénéficiaire d’un bye au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Arthur Fils a réussi son entrée en lice au deuxième tour.
Le Français menait 6–2, 3–2 lorsque son adversaire, le jeune croate Dino Prizmic (119e mondial) a décidé d’abandonner.
« Je ne m’attendais pas à ce qu’il abandonne. Je savais qu’il avait un peu mal à l’épaule mais, le connaissant, c’est un gros bagarreur et, même s’il a appelé le kiné, je me disais qu’il allait se battre dans tous les cas. Mais je pense que la douleur était trop importante. Le kiné ne l’a pas traité, j’ai vu que c’était bizarre, j’espère qu’il se remettra vite », a réagi le 32e joueur mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.
Quart de finaliste l’an dernier dans le désert californien, Arthur Fils affrontera Marton Fucsovics (56e mondial) pour tenter de se qualifier en huitièmes de finale.
Publié le samedi 7 mars 2026 à 12:28