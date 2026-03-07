Tête de série 30 et béné­fi­ciaire d’un bye au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Arthur Fils a réussi son entrée en lice au deuxième tour.

Le Français menait 6–2, 3–2 lorsque son adver­saire, le jeune croate Dino Prizmic (119e mondial) a décidé d’abandonner.

« Je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il aban­donne. Je savais qu’il avait un peu mal à l’épaule mais, le connais­sant, c’est un gros bagar­reur et, même s’il a appelé le kiné, je me disais qu’il allait se battre dans tous les cas. Mais je pense que la douleur était trop impor­tante. Le kiné ne l’a pas traité, j’ai vu que c’était bizarre, j’es­père qu’il se remettra vite », a réagi le 32e joueur mondial dans des propos rapportés par L’Equipe.

Quart de fina­liste l’an dernier dans le désert cali­for­nien, Arthur Fils affron­tera Marton Fucsovics (56e mondial) pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale.