Blessé au dos pendant plus de six mois, Arthur Fils a remporté huit de ses onze matchs depuis son retour début février.

Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où il avait atteint les quarts de finale l’an dernier, le Français de 21 ans affiche une confiance retrouvée. Il ne l’a pas cachée dans des propos rapportés par L’Equipe.

Question : « Vous étiez top 15 l’an passé et là, vous avez battu tous les joueurs classés en dehors du top 15 depuis votre reprise, c’est impor­tant de ne pas perdre ces matches que vous n’étiez plus supposé perdre l’an passé ? »

Arthur Fils : « C’est impor­tant pour la confiance, c’est quelque chose que j’es­saie de vrai­ment mettre en place avec l’équipe. Je ne manque de respect à personne mais je sais qu’il faut très bien jouer pour me battre et être un très bon joueur. S’ils ne sont pas au niveau, ils ne me battent pas. C’est ce que j’es­saie de faire sentir à l’ad­ver­saire tous les jours quand je joue. Et je pense qu’ils le sentent. »

Le 32e joueur mondial va désor­mais retrouver Felix Auger‐Aliassime, qui l’a battu en quarts de finale à Montpellier le 6 février dernier.