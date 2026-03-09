Blessé au dos pendant plus de six mois, Arthur Fils a remporté huit de ses onze matchs depuis son retour début février.
Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où il avait atteint les quarts de finale l’an dernier, le Français de 21 ans affiche une confiance retrouvée. Il ne l’a pas cachée dans des propos rapportés par L’Equipe.
Question : « Vous étiez top 15 l’an passé et là, vous avez battu tous les joueurs classés en dehors du top 15 depuis votre reprise, c’est important de ne pas perdre ces matches que vous n’étiez plus supposé perdre l’an passé ? »
Arthur Fils : « C’est important pour la confiance, c’est quelque chose que j’essaie de vraiment mettre en place avec l’équipe. Je ne manque de respect à personne mais je sais qu’il faut très bien jouer pour me battre et être un très bon joueur. S’ils ne sont pas au niveau, ils ne me battent pas. C’est ce que j’essaie de faire sentir à l’adversaire tous les jours quand je joue. Et je pense qu’ils le sentent. »
Le 32e joueur mondial va désormais retrouver Felix Auger‐Aliassime, qui l’a battu en quarts de finale à Montpellier le 6 février dernier.
Publié le lundi 9 mars 2026 à 12:43