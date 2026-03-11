Revenu début février de plus de six mois d’ab­sence, causée par une bles­sure au dos, Arthur Fils évolue déjà à un niveau de jeu impressionnant.

Tombeur de Felix Auger‐Aliassime (9e mondial) en huitièmes du finale du Masters 1000 d’Indian Wells, en ayant sauvé cinq balles de set dans le tie‐break de la seconde manche (6−3, 7–6 [9]), le Français de 21 ans s’est exprimé sur sa perfor­mance dans des propos relayés par L’Equipe.

« Je ne me suis pas rendu compte pendant que j’étais sur le court mais, après, mon coach m’a dit que j’avais très bien joué et surtout très bien tapé en coup droit. Je pense que c’est un de mes meilleurs matches, c’est sûr, parce que ce n’est pas souvent qu’on bat des tops 10, surtout Félix qui joue très bien en ce moment (titre à Montpellier, finale à Rotterdam, demie à Dubaï) donc forcé­ment j’ai fait une bonne partie mais il faudra que je regarde. »

Il s’agis­sait de la huitième victoire en carrière de l’ac­tuel 32e mondial face au top 10. Il va désor­mais défier Alexander Zverev, qu’il a battu deux fois en six confrontations.