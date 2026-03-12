Revenu début février après plus de six mois d’absence en raison d’une bles­sure au dos, Arthur Fils pour­suit sa montée en puis­sance, malgré une défaite sèche ce jeudi à Indian Wells.

Quart de fina­liste l’an dernier en Californie, le Français n’aura pas perdu de point mais a été stoppé au même stade de la compé­ti­tion ce jeudi, cette fois par Alexander Zverev.

Surclassé par le numéro 4 mondial (6−2, 6–3, en 1h23 de jeu), Arthur Fils n’a jamais pu inquiéter l’Allemand deux jours après s’être offert Felix Auger‐Aliassime (9e mondial).

First man in the final four 🙌@AlexZverev reaches his first Indian Wells Semi‐Final as he beats Arthur Fils 6–2 6–3🔥#TennisParadise pic.twitter.com/x9cOBq87wO — Tennis TV (@TennisTV) March 12, 2026

Le 32e mondial va désor­mais se préparer pour Miami, où il avait égale­ment atteint les quarts de finale l’an dernier.

Zverev affron­tera Learner Tien ou Jannik Sinner pour une place en finale du premier Masters 1000 de l’année.