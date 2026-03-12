Accueil ATP ATP - Indian Wells

Arthur Fils balayé par Zverev en quarts de finale

Baptiste Mulatier
Revenu début février après plus de six mois d’absence en raison d’une bles­sure au dos, Arthur Fils pour­suit sa montée en puis­sance, malgré une défaite sèche ce jeudi à Indian Wells.

Quart de fina­liste l’an dernier en Californie, le Français n’aura pas perdu de point mais a été stoppé au même stade de la compé­ti­tion ce jeudi, cette fois par Alexander Zverev.

Surclassé par le numéro 4 mondial (6−2, 6–3, en 1h23 de jeu), Arthur Fils n’a jamais pu inquiéter l’Allemand deux jours après s’être offert Felix Auger‐Aliassime (9e mondial). 

Le 32e mondial va désor­mais se préparer pour Miami, où il avait égale­ment atteint les quarts de finale l’an dernier. 

Zverev affron­tera Learner Tien ou Jannik Sinner pour une place en finale du premier Masters 1000 de l’année. 

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 20:44

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

