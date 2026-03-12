Revenu début février après plus de six mois d’absence en raison d’une blessure au dos, Arthur Fils poursuit sa montée en puissance, malgré une défaite sèche ce jeudi à Indian Wells.
Quart de finaliste l’an dernier en Californie, le Français n’aura pas perdu de point mais a été stoppé au même stade de la compétition ce jeudi, cette fois par Alexander Zverev.
Surclassé par le numéro 4 mondial (6−2, 6–3, en 1h23 de jeu), Arthur Fils n’a jamais pu inquiéter l’Allemand deux jours après s’être offert Felix Auger‐Aliassime (9e mondial).
First man in the final four 🙌@AlexZverev reaches his first Indian Wells Semi‐Final as he beats Arthur Fils 6–2 6–3🔥#TennisParadise pic.twitter.com/x9cOBq87wO— Tennis TV (@TennisTV) March 12, 2026
Le 32e mondial va désormais se préparer pour Miami, où il avait également atteint les quarts de finale l’an dernier.
Zverev affrontera Learner Tien ou Jannik Sinner pour une place en finale du premier Masters 1000 de l’année.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 20:44