Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite contre Alexander Zverev en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (6−2, 6–3), le Français Arthur Fils a analysé sa performance et reconnu la supériorité du numéro 4 mondial.
« J’aurais préféré mieux jouer, j’aurais pu tout mieux faire. Après je ne sais pas trop quoi dire. Je suis un peu tombé sur un os aujourd’hui, il a très bien joué, très bien servi dans l’ensemble. J’ai eu quelques balles de break au début des deux sets que je n’ai pas réussi à concrétiser. C’est dommage, après il y a eu pas mal d’erreurs de mon côté. Au premier set, il y a eu pas mal de longs rallyes où il a pris l’avantage. J’ai essayé de changer au deuxième, d’accélérer, de jouer plus agressif et c’est sûr que quand tu joues plus agressif, tu fais plus de fautes. J’ai pris ce pari, ce n’est pas passé. Il faut progresser. »
Le 32e mondial va désormais se préparer pour Miami, où il avait également atteint les quarts de finale l’an dernier.
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 09:58