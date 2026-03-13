Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite contre Alexander Zverev en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (6−2, 6–3), le Français Arthur Fils a analysé sa perfor­mance et reconnu la supé­rio­rité du numéro 4 mondial.

« J’aurais préféré mieux jouer, j’au­rais pu tout mieux faire. Après je ne sais pas trop quoi dire. Je suis un peu tombé sur un os aujourd’hui, il a très bien joué, très bien servi dans l’en­semble. J’ai eu quelques balles de break au début des deux sets que je n’ai pas réussi à concré­tiser. C’est dommage, après il y a eu pas mal d’er­reurs de mon côté. Au premier set, il y a eu pas mal de longs rallyes où il a pris l’avan­tage. J’ai essayé de changer au deuxième, d’ac­cé­lérer, de jouer plus agressif et c’est sûr que quand tu joues plus agressif, tu fais plus de fautes. J’ai pris ce pari, ce n’est pas passé. Il faut progresser. »

Le 32e mondial va désor­mais se préparer pour Miami, où il avait égale­ment atteint les quarts de finale l’an dernier.