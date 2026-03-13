Accueil ATP ATP - Indian Wells

Arthur Fils, dominé par Alexander Zverev : « Je ne sais pas trop quoi dire. Je suis un peu tombé sur un os »

Baptiste Mulatier
Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite contre Alexander Zverev en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (6−2, 6–3), le Français Arthur Fils a analysé sa perfor­mance et reconnu la supé­rio­rité du numéro 4 mondial. 

« J’aurais préféré mieux jouer, j’au­rais pu tout mieux faire. Après je ne sais pas trop quoi dire. Je suis un peu tombé sur un os aujourd’hui, il a très bien joué, très bien servi dans l’en­semble. J’ai eu quelques balles de break au début des deux sets que je n’ai pas réussi à concré­tiser. C’est dommage, après il y a eu pas mal d’er­reurs de mon côté. Au premier set, il y a eu pas mal de longs rallyes où il a pris l’avan­tage. J’ai essayé de changer au deuxième, d’ac­cé­lérer, de jouer plus agressif et c’est sûr que quand tu joues plus agressif, tu fais plus de fautes. J’ai pris ce pari, ce n’est pas passé. Il faut progresser. »

Le 32e mondial va désor­mais se préparer pour Miami, où il avait égale­ment atteint les quarts de finale l’an dernier. 

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 09:58

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

