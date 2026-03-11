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Arthur Fils encensé par une légende du jeu : « Quand il est en bonne santé, il est un adver­saire redou­table pour tous les joueurs ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Revenu début février après plus de six mois d’absence en raison d’une bles­sure au dos, Arthur Fils a rapi­de­ment retrouvé le rythme.

Le Français enchaîne déjà les perfor­mances, avec une finale à l’ATP 500 de Doha et un quart de finale au Masters 1000 d’Indian Wells, où il s’est notam­ment offert le scalp de Félix Auger‐Aliassime, 9e mondial, ce mardi (6−3, 7–6 [9]).

Encensé par les obser­va­teurs, l’ac­tuel 32e joueur mondial (14e l’an dernier), impres­sionne la légende Boris Becker. 

« Quand il est en bonne santé, Arthur est un adver­saire redou­table pour tous les joueurs cette année ! », a écrit le sextuple lauréat en Grand Chelem sur le réseau social X. 

Pour tenter d’atteindre sa première finale en Masters 1000, le 32e joueur mondial va désor­mais défier Alexander Zverev, qu’il a battu deux fois en six duels. 

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 19:03

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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