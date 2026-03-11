Revenu début février après plus de six mois d’absence en raison d’une bles­sure au dos, Arthur Fils a rapi­de­ment retrouvé le rythme.

Le Français enchaîne déjà les perfor­mances, avec une finale à l’ATP 500 de Doha et un quart de finale au Masters 1000 d’Indian Wells, où il s’est notam­ment offert le scalp de Félix Auger‐Aliassime, 9e mondial, ce mardi (6−3, 7–6 [9]).

Encensé par les obser­va­teurs, l’ac­tuel 32e joueur mondial (14e l’an dernier), impres­sionne la légende Boris Becker.

« Quand il est en bonne santé, Arthur est un adver­saire redou­table pour tous les joueurs cette année ! », a écrit le sextuple lauréat en Grand Chelem sur le réseau social X.

When healthy, Arthur is a force to be reckoned with for any player this year !@BNPPARIBASOPEN @atptour https://t.co/NG2s84FquO — Boris Becker (@TheBorisBecker) March 10, 2026

Pour tenter d’atteindre sa première finale en Masters 1000, le 32e joueur mondial va désor­mais défier Alexander Zverev, qu’il a battu deux fois en six duels.