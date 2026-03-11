Revenu début février après plus de six mois d’absence en raison d’une blessure au dos, Arthur Fils a rapidement retrouvé le rythme.
Le Français enchaîne déjà les performances, avec une finale à l’ATP 500 de Doha et un quart de finale au Masters 1000 d’Indian Wells, où il s’est notamment offert le scalp de Félix Auger‐Aliassime, 9e mondial, ce mardi (6−3, 7–6 [9]).
Encensé par les observateurs, l’actuel 32e joueur mondial (14e l’an dernier), impressionne la légende Boris Becker.
« Quand il est en bonne santé, Arthur est un adversaire redoutable pour tous les joueurs cette année ! », a écrit le sextuple lauréat en Grand Chelem sur le réseau social X.
When healthy, Arthur is a force to be reckoned with for any player this year !@BNPPARIBASOPEN @atptour https://t.co/NG2s84FquO— Boris Becker (@TheBorisBecker) March 10, 2026
Pour tenter d’atteindre sa première finale en Masters 1000, le 32e joueur mondial va désormais défier Alexander Zverev, qu’il a battu deux fois en six duels.
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 19:03