Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, où il va affronter Marcos Giron, et assuré de devenir numéro 1 fran­çais à l’issue du tournoi, Arthur Fils n’a pas caché ses ambi­tions encore beau­coup plus grandes.

« On m’a dit ça, mais j’ai d’autres objec­tifs. Être numéro 1 fran­çais, Ok, c’est cool, mais ce n’est pas mon but prin­cipal. Ça veut juste dire que je continue à progresser. Si Ugo est 4e mondial et moi 5e, je pense qu’on sera tous bien contents. Mon seul but n’est pas de le dépasser, mais d’ar­river en haut », a annoncé le Français de 20 ans dans des propos rapportés par L’Equipe.