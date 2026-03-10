« Avec Félix, on s’est joué à Montpellier dans des condi­tions très rapides, je pense que ça sera très diffé­rent aujourd’hui », avait prévenu Arthur Fils avant de retrouver Félix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, un mois après sa défaite à l’Open Sud de France.

Et le Français a joint le geste à la parole en réali­sant un match de très haut niveau, vain­queur 6–3, 7–6(9), après 1h55 de jeu.

Auteur d’un mauvais jeu à 4–3, break, dans le deuxième set, permet­tant à son adver­saire de revenir dans la rencontre, le nouveau protégé de Goran Ivanisevic ne s’est jamais affolé, même lors­qu’il était mené 5 points à 0 dans le jeu décisif. Un moment qu’il a d’ailleurs partagé en inter­view d’après match.

🇫🇷 Arthur Fils élimine Felix Auger‐Aliassime à Indian Wells ! Mené 5–0 dans le tie‐break, le Français écarte 5 balles de set et a le dernier mot face au 9e joueur mondial, battu 6–3, 7–6 ! #TennisParadise #HomeOfTennis pic.twitter.com/mMPhk2C4N4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 10, 2026

« C’est une drôle d’his­toire. À 5–0 contre moi dans le tie‐break, je me tourne vers ma box et je commence à me plaindre, encore et encore. Et ils me disent de rester concentré puis d’un coup : ‘Arrête de te plaindre, arrête de te plaindre’. Et j’étais comme : ‘Ne me parlez pas comme ça’ (rires). Et j’ai fini par retrouver ma concen­tra­tion. Les deux, trois premiers point à 5–0 étaient très impor­tants pour me permettre de me recon­cen­trer et de revenir. J’ai très bien joué dans le premier set mais tout le monde peut le faire sur un début de match. Je voulais montrer que j’al­lais être dur à battre et que j’étais un grand compé­ti­teur », a déclaré celui qui s’est offert le huitième Top 10 de sa carrière et qui sera opposé à Zverev ou Tiafoe pour une place dans le dernier carré.