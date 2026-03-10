« Avec Félix, on s’est joué à Montpellier dans des conditions très rapides, je pense que ça sera très différent aujourd’hui », avait prévenu Arthur Fils avant de retrouver Félix Auger‐Aliassime en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, un mois après sa défaite à l’Open Sud de France.
Et le Français a joint le geste à la parole en réalisant un match de très haut niveau, vainqueur 6–3, 7–6(9), après 1h55 de jeu.
Auteur d’un mauvais jeu à 4–3, break, dans le deuxième set, permettant à son adversaire de revenir dans la rencontre, le nouveau protégé de Goran Ivanisevic ne s’est jamais affolé, même lorsqu’il était mené 5 points à 0 dans le jeu décisif. Un moment qu’il a d’ailleurs partagé en interview d’après match.
🇫🇷 Arthur Fils élimine Felix Auger‐Aliassime à Indian Wells ! Mené 5–0 dans le tie‐break, le Français écarte 5 balles de set et a le dernier mot face au 9e joueur mondial, battu 6–3, 7–6 ! #TennisParadise #HomeOfTennis pic.twitter.com/mMPhk2C4N4— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 10, 2026
« C’est une drôle d’histoire. À 5–0 contre moi dans le tie‐break, je me tourne vers ma box et je commence à me plaindre, encore et encore. Et ils me disent de rester concentré puis d’un coup : ‘Arrête de te plaindre, arrête de te plaindre’. Et j’étais comme : ‘Ne me parlez pas comme ça’ (rires). Et j’ai fini par retrouver ma concentration. Les deux, trois premiers point à 5–0 étaient très importants pour me permettre de me reconcentrer et de revenir. J’ai très bien joué dans le premier set mais tout le monde peut le faire sur un début de match. Je voulais montrer que j’allais être dur à battre et que j’étais un grand compétiteur », a déclaré celui qui s’est offert le huitième Top 10 de sa carrière et qui sera opposé à Zverev ou Tiafoe pour une place dans le dernier carré.
Publié le mardi 10 mars 2026 à 21:40