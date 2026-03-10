Auteur d’un retour à la compé­ti­tion impres­sion­nant après quasi­ment huit mois sans jouer suite à une frac­ture de fatigue au niveau du dos, Arthur Fils va retrouver Félix Auger‐Aliassime, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (à partir de 19h, heure française).

Un mois après sa défaite face à ce même Canadien en quarts de finale de l’ATP 250 de Montpellier, le Français a expliqué à nos confrères de L’Équipe qu’il se sentait prêt à défier et battre ce type de joueurs. Mais il faudra quand même sortir le grand jeu.

« Lors des premiers tour­nois, je n’étais pas prêt à gagner à ce niveau‐là mais, main­te­nant, je me sens bien, je joue bien au tennis. Dans la tête, je me sens bien aussi, concentré à chaque fois. Avec Félix, on s’est joué à Montpellier dans des condi­tions très rapides, je pense que ça sera très diffé­rent aujourd’hui. Il bouge très bien sur le court et je vais devoir jouer du grand tennis pour le battre. »