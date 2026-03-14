Arthur Fils ne perd pas contre n’im­porte qui depuis son grand retour sur les courts suite à une absence de huit mois liée à une frac­ture de fatigue au niveau du dos.

Battu en quarts de finale du tournoi de Montpellier par Auger‐Aliassime, au premier tour de Rotterdman par Alex De Minaur, en finale de Doha par Carlos Alcaraz et en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells par Alexander Zverev, le Français n’a vrai­ment pas à rougir.

Mais sa pres­ta­tion manquée face à l’Allemand dans la désert cali­for­nien (6−2, 6–3, en 1h20), lui a laissé un goût amer dans la bouche comme il l’a expliqué chez nos confrères de L’Équipe.

« C’est cool, après, ce qui est encore mieux c’est la marge de progres­sion que j’ai par rapport à ce que je suis capable de faire et au stade où je suis déjà. Je suis en quarts, c’est bien, j’ai fait un bon tournoi mais je me dis aussi que je peux faire bien mieux. »