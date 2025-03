Si cette séquence est un peu passée au travers en raison de l’in­ten­sité duel entre Arthur Fils et Daniil Medvedev et de la célé­bra­tion aussi impro­bable que géniale de ce dernier, le match, comp­tant pour les quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, a dû être arrêté en plein jeu, à 40–40, 4–4, lors du troi­sième set, en raison d’une sorte de mini‐tornade qui a provoqué le chaos sur le court central le temps de quelques secondes (voir vidéo ci‐dessous).

Interrogé sur ces condi­tions très spéciales par nos confrères de L’Équipe, le Français a déclaré qu’il n’avait tout simple­ment jamais vu cela.

indian wells is not real wtf 😭 pic.twitter.com/eyNyxisGr5 — kay nonsense (@atp4me) March 13, 2025

« Quand je suis rentré sur le terrain et que j’ai senti les bour­rasques, je savais que ça n’al­lait pas être facile, qu’on va boiser des coups, qu’on va louper des choses que norma­le­ment on ne loupe pas. C’est un exer­cice mental. Ça m’a un peu agacé dans le premier set mais il faut rester calme. J’ai réussi à retrouver un peu de séré­nité. En fait, il faut s’y attendre. (À propos de la mini‐tornade pendant le troi­sième set). Non, je n’avais jamais vécu cela. C’était incroyable. »