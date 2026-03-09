Trois semaines après avoir croisé la route de Carlos Alcaraz dès le premier tour de l’ATP 500 de Doha, Arthur Rinderknech va encore retrouver l’Espagnol, cette fois au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.
Jamais vainqueur après cinq confrontations face au numéro 1 mondial, le Français a expliqué à nos confrères de L’Équipe ce qu’il allait essayer de mettre en place sur le court ce mardi (pas avant 2h du matin).
« Il n’y a pas le choix que de faire un match quasi parfait pour avoir une chance de le battre, il faut se donner une chance, rentrer sur le court en s’en sentant capable. J’ai déjà eu ce feeling par le passé. Après, il est extrêmement fort donc je n’ai pas réussi. Il a pris en maturité, que ce soit physique ou mentale. Avant, il pouvait se perdre occasionnellement sur quelques points, être trop dans le jeu sur certaines phases. C’est sa plus grande qualité mais ça peut aussi être un défaut, il peut être trop dans l’amusement et tenter des choses qui ne sont pas forcément adéquates à ce moment. Maintenant il est beaucoup plus régulier, dictateur sur l’échange, il ne va pas tenter trop de choses ou se perdre en chemin. Tennistiquement, c’était déjà exceptionnel et ça continue de l’être de plus en plus. »
Publié le lundi 9 mars 2026 à 15:15