Trois semaines après avoir croisé la route de Carlos Alcaraz dès le premier tour de l’ATP 500 de Doha, Arthur Rinderknech va encore retrouver l’Espagnol, cette fois au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

Jamais vain­queur après cinq confron­ta­tions face au numéro 1 mondial, le Français a expliqué à nos confrères de L’Équipe ce qu’il allait essayer de mettre en place sur le court ce mardi (pas avant 2h du matin).

« Il n’y a pas le choix que de faire un match quasi parfait pour avoir une chance de le battre, il faut se donner une chance, rentrer sur le court en s’en sentant capable. J’ai déjà eu ce feeling par le passé. Après, il est extrê­me­ment fort donc je n’ai pas réussi. Il a pris en matu­rité, que ce soit physique ou mentale. Avant, il pouvait se perdre occa­sion­nel­le­ment sur quelques points, être trop dans le jeu sur certaines phases. C’est sa plus grande qualité mais ça peut aussi être un défaut, il peut être trop dans l’amu­se­ment et tenter des choses qui ne sont pas forcé­ment adéquates à ce moment. Maintenant il est beau­coup plus régu­lier, dicta­teur sur l’échange, il ne va pas tenter trop de choses ou se perdre en chemin. Tennistiquement, c’était déjà excep­tionnel et ça continue de l’être de plus en plus. »