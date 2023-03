On le sait, Carlos Alcaraz apprend très vite. Alors qu’il avait perdu ses trois premiers matchs face à Felix Auger‐Aliassime, le jeune Espagnol a réussi à battre et même impres­sionné son adver­saire en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.

En plus d’avoir affirmé qu’il n’avait jamais joué contre un joueur aussi agressif, le Canadien a fait part de son ressenti sur le court face au numéro 2 mondial.

« Sur le moment, c’est un peu décou­ra­geant. Je me consi­dère comme un vrai­ment bon joueur, je fais les efforts comme beau­coup mais au premier set, notam­ment sur certains points qu’il gagne, tu te dis : « Mais pour­tant, ce point, je l’ai bien joué, j’ai trouvé une bonne zone, je suis monté… » Et il fait le lob parfait, le passing parfait. Tu te demandes : ‘Qu’est‐ce que j’ai besoin de faire pour gagner les points ?’ C’est diffi­cile à accepter sur le court. Mais je vais laisser tomber l’émo­tion du match et voir avec mon équipe ce qu’on doit améliorer encore. »