Alors qu’il était devenu la « bête noire » de Carlos Alcaraz après l’avoir battu trois fois en autant de confron­ta­tions, Felix Auger‐Aliassime a été emporté par la tornade espa­gnole jeudi soir en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (6−4, 6–4, en 2 heures de jeu).

Auteur d’une très bonne pres­ta­tion, le Canadien a reconnu qu’il aurait dû être parfait du début à la fin du match pour venir à bout du numéro 2 mondial, dont la tactique l’a impressionné.

« J’avais besoin d’être excep­tionnel pour gagner contre lui. Il a joué en n°1 mondial. Je n’ai jamais joué quel­qu’un qui jouait de manière aussi agres­sive, et si vite avec autant de réus­site. Je n’avais aucun moment de répit. Dès que je faisais une balle un peu neutre, je me faisais atta­quer. Je me sentais toujours dans le rouge, quoi. Dans la tête, le physique, tout. Le premier set était hyper‐difficile physi­que­ment. Ça montre ce que je dois mieux faire. Lui a déjà élevé le niveau d’exi­gence de tous les autres joueurs. Quand on lui fait face, on sait qu’on doit mieux jouer qu’on ne le fait présen­te­ment… », a souligné en confé­rence de presse FAA, presque bouche bée.