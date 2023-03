Felix Auger‐Aliassime a sans aucun doute remporté l’une des plus belles victoires de sa carrière en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells. Et le scénario y est pour beau­coup. Le Canadien a écarté pas moins de six balles de match contre Tommy Paul, dont une son service, avant de s’im­poser au jeu décisif : 3–6, 6–3 7–6(6).

🎬 🇨🇦 Auger‐Aliassime’s Great Indian Wells Escape :



5–6 0–40

5–6 15–40

5–6 30–40

6–6 3–6

6–6 4–6

6–6 5–6



All SIX (!) match point saves as @felixtennis produces a remar­kable come­back at #TennisParadise ! pic.twitter.com/hf9aTvcREK — Tennis TV (@TennisTV) March 15, 2023

« Je suis toujours resté positif, j’ai gardé espoir, je me suis dit que je n’étais pas si loin, que je pouvais revenir. A la fin, quand tu es à 0–40 sur ton service, tu sais que… : si je gagne ce premier point, si je sers bien, si je recom­mence, on revient à égalité. C’est un peu cliché, mais ça marche toujours et c’est la preuve : j’ai pris les points un par un. Je suis vrai­ment heureux de m’en sortir. C’est un senti­ment fou », s’est réjoui le 10e mondial, qui a égale­ment été mené 3–0 dans la dernière manche.

Il s’offre le droit d’af­fronter Carlos Alcaraz en quarts de finale. En trois confron­ta­tions, FAA a toujours battu l’Espagnol.