Avant d’af­fronter Carlos Alcaraz, le Canadien est revenu sur ses duels face à l’Espagnol chez nos confères de l’Equipe.

« C’est bien d’avoir un histo­rique comme ça avant de l’af­fronter. Je mets de côté le match de l’US Open, il était très jeune, on le connais­sait très peu. Mais, l’an dernier, il y a eu un très haut niveau de jeu en Coupe Davis, et j’ai fait un excellent match à Bâle où j’ai très bien servi et réussi à lui mettre la pres­sion sur ses enga­ge­ments en étant agressif au retour. A aucun moment je ne l’ai senti à l’aise pour installer son jeu, j’avais bien réussi à lui enlever du temps. Mais il faudra que je joue bien mieux que face à Tommy Paul pour le battre » a expliqué le Canadien.

Félix mène 3 à 0 face à Alcaraz, ce soir le duel risque d’être le plus serré de leur carrière.