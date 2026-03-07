Battu par Felix Auger‐Aliassime au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6–7[5], 6–3, 6–4) , Gaël Monfils a disputé le dernier match de sa carrière en Californie.

Au micro de l’ATP après sa victoire, le Canadien, 9e mondial, a rendu un bel hommage au Français qui prendra sa retraite en fin de saison.

« C’est fou. Il a presque 40 ans main­te­nant. C’est fou de penser qu’il ne bouge pas comme un quadra­gé­naire. Personne n’at­teint son niveau athlé­tique, pas même moi. C’est fou ce qu’il continue de faire à son âge. Quel joueur, quel person­nage ! Il réalise encore aujourd’hui des coups incroyables et des services excep­tion­nels. Pour être honnête, ce fut un match très diffi­cile. J’ai été surpris par la qualité de son jeu, mais aussi par sa constance. Dans le premier set, pendant une heure et demie, je n’avais aucune solution. »