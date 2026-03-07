Battu par Felix Auger‐Aliassime au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (6–7[5], 6–3, 6–4) , Gaël Monfils a disputé le dernier match de sa carrière en Californie.
Au micro de l’ATP après sa victoire, le Canadien, 9e mondial, a rendu un bel hommage au Français qui prendra sa retraite en fin de saison.
« Nobody compares to his level of athleticism » 🔊— Tennis TV (@TennisTV) March 7, 2026
Respect for on of the best movers this game has ever seen @Felixtennis @Gael_Monfils pic.twitter.com/Tad0lMYDDO
« C’est fou. Il a presque 40 ans maintenant. C’est fou de penser qu’il ne bouge pas comme un quadragénaire. Personne n’atteint son niveau athlétique, pas même moi. C’est fou ce qu’il continue de faire à son âge. Quel joueur, quel personnage ! Il réalise encore aujourd’hui des coups incroyables et des services exceptionnels. Pour être honnête, ce fut un match très difficile. J’ai été surpris par la qualité de son jeu, mais aussi par sa constance. Dans le premier set, pendant une heure et demie, je n’avais aucune solution. »
Publié le samedi 7 mars 2026 à 17:29