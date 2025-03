Vainqueur du Brésilien Thiago Seyboth Wild (6−3, 6–2), le Grec, vain­queur à Dubaï, continue sur sa lancée en Californie où il est logi­que­ment un vrai outsider.

Convaincant depuis qu’il a adopté une nouvelle arme qui semble être la même raquette que Carlos Alcaraz, Stefanos ose même parler de « spin ».

LA PASSE DE SIX 6️⃣



Absent des quarts de finale d’Indian Wells depuis 2021, Stefanos Tsitsipas réussit son entrée en lice en domi­nant Thiago Seyboth Wild en 2 sets. 🇬🇷🚀



Le Grec tentera de remporter un 7e succès consé­cutif contre Matteo Berrettini. 🔜





« J’ai eu l’im­pres­sion que les balles étaient complè­te­ment diffé­rentes ici. À Dubaï, les ballons sont beau­coup plus lourds. Ici, les balles sont légè­re­ment plus molles et ont beau­coup plus de mouve­ment d’air que celles de Dubaï. La surface est égale­ment plus rugueuse sur la couche supé­rieure. Cela permet aux balles de rebondir un peu plus et de ne pas déraper autant sur le court. J’ai l’im­pres­sion qu’un jeu agressif en top spin pour­rait être utile ici. C’est ce que j’es­saie de faire sur le court ».