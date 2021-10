Le Géorgien Nikolos Basilashvili n’avait visi­ble­ment plus de gaz dans l’ul­time manche de sa finale. Cela explique peut‐être le score sévère de 6 jeux à 1. Sans dire exac­te­ment ce qu’il a eu, Nikoloz a expliqué qu’il ne se sentait pas bien du tout physi­que­ment : « J’ai eu des problèmes physiques dans le troi­sième set. J’ai essayé de m’en sortir, de faire une pause et de conti­nuer, mais je n’ai pas pu récu­pérer. Cela m’était déjà arrivé lors des matchs précé­dents, mais cette fois c’était trop intense dans ce troi­sième set. J’ai tout laissé là sur le court. Je ne dirai pas ce qui m’est arrivé parce que je ne veux pas mais je ne me sentais pas bien. »