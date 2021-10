Le Géorgien Nikoloz Basilashvili a créé une grosse surprise en sortant Stefanos Tsitsipas en trois manches : 6–4, 2–6, 6–4. Comme depuis le début du tournoi, il a imposé sa puis­sance que ce soit en coup droit comme en revers.

Interrogé sur cette capa­cité à donner énor­mé­ment de vitesse dans la balle, Nikoloz a presque expliqué son secret : « J’ai toujours eu cette puis­sance dans mes coups mais cela est vrai que je l’uti­lise pas aussi bien en match qu’à l’en­traî­ne­ment. Et à vrai dire je ne sais pas vrai­ment pour­quoi. C’est vrai qu’en ce moment je parviens mieux à le faire en compé­ti­tion. En fait, il faut beau­coup d’énergie quand on frappe de toute ses forces. Et la vraie diffé­rence en ce moment est que je suis physi­que­ment plus fort et un peu plus détendu »