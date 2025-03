Le gaucher améri­cain est à l’aise en Californie et après son Open d’Australie réussi, il contonue sur sa lancée à Indian Wells. Quand on lui a demandé de décrirer son tempé­rae­ment il a trouvé une méta­phore très réaliste.

« J’ai l’im­pres­sion que lorsque je suis devant, je suis un peu comme un train de marchan­dises. Il est diffi­cile de m’ar­rêter. Mais en même temps, j’aime aussi faire des come‐backs au score. J’ai aussi l’im­pres­sion d’être assez solide même après avoir perdu le premier set, je ne baisse jamais les bras. Le tennis n’est jamais simple. Parfois, vous gagnez beau­coup de premiers sets et vous terminez en deux, et parfois vous vous battez pour votre vie dans le troi­sième ou le cinquième set. C’est ainsi que les choses se passent.Je pense qu’il faut rester dans un état d’es­prit où l’on accepte ce qui peut arriver quand on est au plus bas, où l’on accepte de faire un retour »