De passage en confé­rence de presse à Indian Wells, où se tient le premier Masters 1000 de la saison, Ben Shelton a évoqué sa rela­tion avec le Français Arthur Fils et l’im­por­tance pour lui d’avoir des amis sur le circuit.

« Le circuit de tennis est long, et nous voyons beau­coup plus souvent ces personnes que nos propres familles. Mon père est mon entraî­neur, donc je suppose que je le vois plus que n’im­porte qui d’autre (sourire). On passe beau­coup de temps avec les autres joueurs, et c’est cool de voir un gars comme Arthur, qui est l’un de mes meilleurs amis, mais aussi un immense talent et un atout consi­dé­rable pour ce circuit, revenir ici après une longue absence. C’était vrai­ment cool de le voir revenir après une bles­sure et atteindre une finale sur son troi­sième tournoi. Je trouve donc que c’est génial de pouvoir passer du temps avec des gars comme ça. Évidemment, nous sommes très compé­ti­tifs, mais nous sommes aussi des amis proches. Nos familles sont égale­ment très proches. »

A noter que les deux amis se sont affrontés trois fois, pour deux victoires en faveur de l’Américain.