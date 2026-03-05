De passage en conférence de presse à Indian Wells, où se tient le premier Masters 1000 de la saison, Ben Shelton a évoqué sa relation avec le Français Arthur Fils et l’importance pour lui d’avoir des amis sur le circuit.
« Le circuit de tennis est long, et nous voyons beaucoup plus souvent ces personnes que nos propres familles. Mon père est mon entraîneur, donc je suppose que je le vois plus que n’importe qui d’autre (sourire). On passe beaucoup de temps avec les autres joueurs, et c’est cool de voir un gars comme Arthur, qui est l’un de mes meilleurs amis, mais aussi un immense talent et un atout considérable pour ce circuit, revenir ici après une longue absence. C’était vraiment cool de le voir revenir après une blessure et atteindre une finale sur son troisième tournoi. Je trouve donc que c’est génial de pouvoir passer du temps avec des gars comme ça. Évidemment, nous sommes très compétitifs, mais nous sommes aussi des amis proches. Nos familles sont également très proches. »
Arthur Fils and Ben Shelton reunited at Indian Wells 🥰 pic.twitter.com/9xYZ5DjUgh— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 2, 2026
A noter que les deux amis se sont affrontés trois fois, pour deux victoires en faveur de l’Américain.
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 14:45