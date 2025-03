En prenant la déci­sion de s’ex­primer publi­que­ment sur son autisme, trouble dont il a été diag­nos­tiqué quand il était tout petit, Jenson Brooksby a voulu envoyer un messager d’es­poir et de force à tous ceux qui en souf­fraient. Une très belle initia­tive résumée dans un excellent article chez nos confrères de L’Équipe.

Interrogé au sujet de l’Américain et actuel 937e mondial, qui affronte ce lundi Jack Draper pour une place en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, le Français Benjamin Bonzi en a dit un peu plus sur son style très particulier.

« Il est très atypique. C’est un peu bizarre, parce qu’il est très bon dans le mouve­ment et beau­coup plus aléa­toire quand il est installé et qu’il a du temps. Et dès que tu joues un peu faux, il est capable de l’ex­ploiter. Il te fait déjouer petit à petit. Il a toujours été un peu spécial. Il a parfois un côté pas trop sociable et un peu parti­cu­lier sur le court, ça se remarque mais ce n’est pas trop choquant. Parce que, fran­che­ment, on est tous un peu fous sur un terrain (sourire). »