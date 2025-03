Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin a exprimé son inquié­tude pour Daniil Medvedev, battu par Holger Rune en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells.

Ça doit être terrible pour Medvedev.

Il n’a plus gagné un tournoi depuis Rome en 2023, année où il joue 9 finales, pour 5 titres !

En 2025, son service ne fait plus mal, sa balle n’avance pas, et son jeu du fond est tota­le­ment neutre.

Il n’a plus que ses jambes.

