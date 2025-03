Vainqueur de 10 de ses 13 matchs en 2025, Gaël Monfils réalise un début de saison impres­sion­nant, marqué par un titre à Auckland. Des perfor­mances rares pour un joueur de 38 ans et à ne surtout pas bana­liser. C’est ce qu’a tenu à rappeler le jour­na­liste Benoît Maylin.

Next, Korda. pic.twitter.com/0qsJf3v6lN — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 7, 2025

« Quel est le meilleur athlète de 38 ans et demi, capable encore de cavaler, glisser, et voler ? Facile, Monfils. Demandez à Struff. Et je ne parle pas que de tennis. Gaël est au physique ce que la F1 est à la voiture, une méca­nique de préci­sion sublime et fragile. Next, Korda. »