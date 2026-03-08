Tombeur de Karen Khachanov en sauvant deux balles de match au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (4−6, 7–6, 6–4), Joao Fonseca continue de faire beaucoup parler de lui.
Lors de la dernière émission « Sans Filet » de Winamax, le journaliste Benoît Maylin n’a pas tari d’éloges à l’égard du phénomène brésilien (35e mondial à 19 ans), bien qu’il s’inquiète de la « folie » autour de lui.
🇧🇷 « J’ai rarement vu quelqu’un capable de mettre autant de puissance dans la balle. Fonseca est impressionnant. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) March 8, 2026
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/cElrkgzwcv
« Sa puissance de frappe me sidère, c’est complètement fou. J’ai rarement vu quelqu’un capable de mettre autant de puissance dans la balle. Fonseca est impressionnant. Pourtant, t’as pas l’impression qu’il frappe comme une mule. J’ai encore un doute sur son QI tennis, on va voir comment ça évolue, on va voir comment il grandit, c’est un gamin, il est super, il est impressionnant. Il faut voir la hype qu’il y a autour de lui, c’est n’importe quoi. Il va falloir qu’il digère, enfin qu’il boive tout ça, il va falloir qu’il prenne tout ça. Qu’est‐ce qu’il va en faire ? Moi j’avoue que je ne sais pas. Il y a Agassi qui vient le voir à Rio, qui lui parle, tout le monde parle beaucoup sur Fonseca, et puis on parle des pères du tennis qui sont tous en train de dire, il faut qu’il fasse ci, il faut qu’il fasse ça. Là, tout le monde est en train de dire que ce serait bien que Ferrero aille s’occuper de Fonseca. Est‐ce que ce garçon va être top 5 ? Après, troisième homme, tout ça, je m’en fous. Mais est‐ce que ce gars‐là va être top 5 ? Top 10 ? Je me dis que oui, ça ne peut pas être impossible. »
Publié le dimanche 8 mars 2026 à 17:56