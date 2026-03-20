L’ancien cham­pion italien est revenu sur la dernière perfor­mance de Jannik Sinner, et il a été plutôt impressionné.

« Nous l’avons vu progresser jour après jour, tant en qualité qu’en inten­sité. Il donnait vrai­ment l’impression d’un joueur qui maîtri­sait parfai­te­ment la situa­tion, qui était conscient du travail qu’il avait accompli et de sa condi­tion physique. Il n’a jamais flanché ; en fait, dans les moments cruciaux, comme d’ha­bi­tude, il a été à la hauteur. Car lorsque le match s’in­ten­sifie, il est tout simple­ment imbat­table. Federer, Nadal et Djokovic ont eux aussi connu des défaites au cours de leur carrière, environ dix fois par an chacun. Je ne vois donc pas pour­quoi cela n’ar­ri­ve­rait pas à Alcaraz plutôt qu’à Sinner »