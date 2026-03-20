L’ancien champion italien est revenu sur la dernière performance de Jannik Sinner, et il a été plutôt impressionné.
« Nous l’avons vu progresser jour après jour, tant en qualité qu’en intensité. Il donnait vraiment l’impression d’un joueur qui maîtrisait parfaitement la situation, qui était conscient du travail qu’il avait accompli et de sa condition physique. Il n’a jamais flanché ; en fait, dans les moments cruciaux, comme d’habitude, il a été à la hauteur. Car lorsque le match s’intensifie, il est tout simplement imbattable. Federer, Nadal et Djokovic ont eux aussi connu des défaites au cours de leur carrière, environ dix fois par an chacun. Je ne vois donc pas pourquoi cela n’arriverait pas à Alcaraz plutôt qu’à Sinner »
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 10:51