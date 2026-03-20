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Bertolucci : « Lorsque le match s’in­ten­sifie, Sinner est tout simple­ment imbattable »

Par
Jean Muller
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L’ancien cham­pion italien est revenu sur la dernière perfor­mance de Jannik Sinner, et il a été plutôt impressionné. 

« Nous l’avons vu progresser jour après jour, tant en qualité qu’en inten­sité. Il donnait vrai­ment l’impression d’un joueur qui maîtri­sait parfai­te­ment la situa­tion, qui était conscient du travail qu’il avait accompli et de sa condi­tion physique. Il n’a jamais flanché ; en fait, dans les moments cruciaux, comme d’ha­bi­tude, il a été à la hauteur. Car lorsque le match s’in­ten­sifie, il est tout simple­ment imbat­table. Federer, Nadal et Djokovic ont eux aussi connu des défaites au cours de leur carrière, environ dix fois par an chacun. Je ne vois donc pas pour­quoi cela n’ar­ri­ve­rait pas à Alcaraz plutôt qu’à Sinner »

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 10:51

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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