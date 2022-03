Benjamin Bonzi n’a pas à rougir.

Auteur d’un début de saison très inté­res­sant, le Français s’est incliné cette nuit face au 10e joueur mondial, Jannik Sinner, après une sacrée bataille de 2h40 de jeu (6–7(5), 6–3, 4–6). Passé à rien d’une première quali­fi­ca­tion en Masters 1000, le 62e mondial était forcé­ment déçu après la rencontre.

« On va attendre quelques heures avant de voir le positif, là c’est dur. Je pense que je fais le match qu’il faut. Tennistiquement, c’était là. Le plan de jeu était bon, ça l’a plutôt bien gêné. Il ne manque pas grand‐chose, mais le scénario me fait mal. J’ai l’im­pres­sion que ses balles étaient un peu plus aiman­tées par la « trace blanche » que les miennes. Je m’ac­croche tout le match, je fais le « taf. Je reste sur le cap qu’on a fixé, je me bats, j’es­saie de le percuter, j’ar­rive à revenir. Il a été solide, il m’a sorti des très grosses frappes et il a super bien servi. Moi j’ai été un peu plus dans le dur au service (52 % de premières balles). Il m’a peut‐être manqué 7–8 % de premières balles pour avoir quelques points plus faciles par moments. »