11 victoires sur ses 12 derniers, et déjà une quali­fi­ca­tion au 3e tour du Masters 1000 d’Indian Wells après avoir battu Arthur Rinderknech et Lorenzo Sonego : Benjamin Bonzi (62e) marche sur l’eau depuis un mois et demi.

« Je joue très bien au tennis en ce moment, je me sens bien sur le court. J’ai compris beau­coup de choses sur le début de saison. J’ai passé ce petit cap à Marseille qui m’a fait beau­coup de bien. J’arrive à jouer plei­ne­ment mon jeu aujourd’hui. Il faut que ça continue », a expliqué le Français opposé à Jannik Sinner pour une place en huitièmes de finale.