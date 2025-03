Vainqueur de Carlos Alcaraz mais aussi de Rafael Nadal lors de son dernier match de sa carrière, le batave a donc accroché un nouveau scalp à son palmarès en domi­nant Novak Djokovic. Toujours aussi calme, Botic a expliqué avec ses mots en confé­rence de presse ce qui avait fait sa différence.

« Les condi­tions étaient assez diffi­ciles aujourd’hui. Je pense que les rebonds étaient assez élevés. Je pense que Novak a eu un peu de mal avec les rebonds. Je pense qu’il a souvent joué son coup droit un peu trop haut. La balle rebon­dis­sait assez haut, donc, oui, les condi­tions étaient très diffé­rentes de celles que j’avais rencon­trées, je crois, il y a deux ans à Astana. Le soleil n’a pas faci­lité les choses non plus. À un moment donné, nous avons eu de l’ombre et du soleil dans le stade. Donc, oui, je pense que dans l’en­semble, j’ai peut‐être un peu mieux géré les condi­tions aujourd’hui »