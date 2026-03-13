Titré à l’Open d’Australie, à Doha, et toujours en course pour un troi­sième trophée à Indian Wells, Carlos Alcaraz réalise un début de saison parfait avec 16 victoires au compteur.

Déjà le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, l’Espagnol de 22 ans n’en finit plus d’im­pres­sionner les observateurs.

Brad Gilbert a observé le numéro 1 mondial depuis le bord du court lors de sa victoire contre Cameron Norrie en quarts de finale du Masters 1000 cali­for­nien, et il s’est régalé.

« J’étais au bord du court pendant qu’Alcaraz jouait, la variété et la diver­sité de ses coups sont tout simple­ment incroyables », a écrit l’ancien 4e joueur mondial, qui a notam­ment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récem­ment Coco Gauff.

was just out court­side watching Escape from Alcaraz, his variety and change of pace of shots is simply off the charts 📈 — Brad Gilbert (@bgtennisnation) March 13, 2026

Alcaraz va désor­mais affronter l’autre joueur en forme du moment, Daniil Medvedev, vain­queur de ses huit derniers matchs sans concéder le moindre set.