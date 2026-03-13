Accueil ATP ATP - Indian Wells

Brad Gilbert sur Carlos Alcaraz : « J’étais au bord du court lors de son quart de finale contre Cameron Norrie, la variété et la diver­sité de ses coups sont tout simple­ment incroyables »

Baptiste Mulatier
Titré à l’Open d’Australie, à Doha, et toujours en course pour un troi­sième trophée à Indian Wells, Carlos Alcaraz réalise un début de saison parfait avec 16 victoires au compteur. 

Déjà le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem, l’Espagnol de 22 ans n’en finit plus d’im­pres­sionner les observateurs. 

Brad Gilbert a observé le numéro 1 mondial depuis le bord du court lors de sa victoire contre Cameron Norrie en quarts de finale du Masters 1000 cali­for­nien, et il s’est régalé. 

« J’étais au bord du court pendant qu’Alcaraz jouait, la variété et la diver­sité de ses coups sont tout simple­ment incroyables », a écrit l’ancien 4e joueur mondial, qui a notam­ment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récem­ment Coco Gauff. 

Alcaraz va désor­mais affronter l’autre joueur en forme du moment, Daniil Medvedev, vain­queur de ses huit derniers matchs sans concéder le moindre set. 

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 12:14

