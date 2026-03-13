Titré à l’Open d’Australie, à Doha, et toujours en course pour un troisième trophée à Indian Wells, Carlos Alcaraz réalise un début de saison parfait avec 16 victoires au compteur.
Déjà le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire et plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem, l’Espagnol de 22 ans n’en finit plus d’impressionner les observateurs.
Brad Gilbert a observé le numéro 1 mondial depuis le bord du court lors de sa victoire contre Cameron Norrie en quarts de finale du Masters 1000 californien, et il s’est régalé.
« J’étais au bord du court pendant qu’Alcaraz jouait, la variété et la diversité de ses coups sont tout simplement incroyables », a écrit l’ancien 4e joueur mondial, qui a notamment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récemment Coco Gauff.
was just out courtside watching Escape from Alcaraz, his variety and change of pace of shots is simply off the charts 📈— Brad Gilbert (@bgtennisnation) March 13, 2026
Alcaraz va désormais affronter l’autre joueur en forme du moment, Daniil Medvedev, vainqueur de ses huit derniers matchs sans concéder le moindre set.
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 12:14