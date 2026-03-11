Accueil ATP ATP - Indian Wells

Brad Gilbert sur Joao Fonseca, battu par Jannik Sinner : « Ce que j’ai vu de lui sur ce match était clai­re­ment du niveau top 5 »

Baptiste Mulatier
Considéré comme l’un des plus grands espoirs du tennis mondial, le jeune brési­lien Joao Fonseca fait toujours énor­mé­ment parler de lui. 

Tombeur de Raphaël Collignon, Karen Khachanov et Tommy Paul, avant de s’in­cliner face à Jannik Sinner au terme d’un match serré en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (7−6 [6], 7–6 [4]), le 35e joueur mondial a impres­sionné le célèbre coach améri­cain, Brad Gilbert. 

« Ce que j’ai vu de Fonseca sur ce match était clai­re­ment du niveau top 5, j’ai hâte de voir d’autres matchs contre Sinner et Alcaraz », a réagi l’an­cien 4e joueur mondial, qui a notam­ment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récem­ment Coco Gauff. 

Les attentes placées en Fonseca, 35e mondial à 19 ans, restent énormes malgré son début de saison compliqué. Et certains le voient déjà comme le futur « troi­sième homme » aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Ses qualités indé­niables pour­raient lui offrir cette place. 

Publié le mercredi 11 mars 2026 à 14:28

