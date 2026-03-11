Considéré comme l’un des plus grands espoirs du tennis mondial, le jeune brésilien Joao Fonseca fait toujours énormément parler de lui.
Tombeur de Raphaël Collignon, Karen Khachanov et Tommy Paul, avant de s’incliner face à Jannik Sinner au terme d’un match serré en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (7−6 [6], 7–6 [4]), le 35e joueur mondial a impressionné le célèbre coach américain, Brad Gilbert.
« Ce que j’ai vu de Fonseca sur ce match était clairement du niveau top 5, j’ai hâte de voir d’autres matchs contre Sinner et Alcaraz », a réagi l’ancien 4e joueur mondial, qui a notamment entraîné Andre Agassi, Andy Roddick et plus récemment Coco Gauff.
what i saw from Funseca last night was easily top 5 level, looking forward to seeing more matchups vs Sin City 🌃 and Escape from Alcaraz @Tennis— Brad Gilbert (@bgtennisnation) March 11, 2026
Les attentes placées en Fonseca, 35e mondial à 19 ans, restent énormes malgré son début de saison compliqué. Et certains le voient déjà comme le futur « troisième homme » aux côtés de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Ses qualités indéniables pourraient lui offrir cette place.
Publié le mercredi 11 mars 2026 à 14:28