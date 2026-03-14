Récemment de passage dans le podcast, The Big T, de Tennis Channel, Brad Gilbert s’est exprimé au sujet de la demi‐finale à venir entre Jannik Sinner et Alexander Zverev sur le Masters 1000 d’Indian Wells.

Et l’en­traî­neur améri­cain a estimé que si l’Allemand voulait l’emporter, il allait devoir entrer sur le court avec une atti­tude conquérante.

« Il va falloir qu’il serve incroya­ble­ment bien et qu’il remporte beau­coup de points faciles… Pour Zverev, tout se résume à un seul mot, je pense : la convic­tion. Il a dit qu’il manquait de moti­va­tion et de confiance face à Sinner, et s’il pense encore cela, il n’a aucune chance. Mais je pense que par forte chaleur, si vous êtes son entraî­neur, vous lui diriez d’être agressif sur son premier service, peut‐être même sur son deuxième, et le truc, c’est qu’il ne faut pas être prévi­sible avec le coup droit croisé, il faut être un peu plus agressif et utiliser des combi­nai­sons. Même si je mise sur Sinner et qu’il est en pleine forme, je pense que ça lui vaudra un break par set. »