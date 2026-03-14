Récemment de passage dans le podcast, The Big T, de Tennis Channel, Brad Gilbert s’est exprimé au sujet de la demi‐finale à venir entre Jannik Sinner et Alexander Zverev sur le Masters 1000 d’Indian Wells.
Et l’entraîneur américain a estimé que si l’Allemand voulait l’emporter, il allait devoir entrer sur le court avec une attitude conquérante.
« Il va falloir qu’il serve incroyablement bien et qu’il remporte beaucoup de points faciles… Pour Zverev, tout se résume à un seul mot, je pense : la conviction. Il a dit qu’il manquait de motivation et de confiance face à Sinner, et s’il pense encore cela, il n’a aucune chance. Mais je pense que par forte chaleur, si vous êtes son entraîneur, vous lui diriez d’être agressif sur son premier service, peut‐être même sur son deuxième, et le truc, c’est qu’il ne faut pas être prévisible avec le coup droit croisé, il faut être un peu plus agressif et utiliser des combinaisons. Même si je mise sur Sinner et qu’il est en pleine forme, je pense que ça lui vaudra un break par set. »
Publié le samedi 14 mars 2026 à 16:28