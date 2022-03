Après une saison 2021 diffi­cile, la colla­bo­ra­tion avec Gunter Bresnik porte enfin ses fruits pour Gaël Monfils. L’entraîneur autri­chien a d’ailleurs pris un plaisir fou devant le match de son poulain contre Daniil Medvedev, comme le confirme son inter­view accordée à L’Equipe. Dans celle‐ci, il loue la menta­lité du Français, très éloi­gnée des préjugés.

« Personne ne peut imaginer à quel point Gaël travaille dur. Il bosse comme un fou, il met toute son énergie dans son tennis. Il m’a surpris. Je ne le connais­sais qu’à travers la télé ou en dehors du court, je ne le pensais pas comme ça, pour être honnête. Aujourd’hui, je suis assez proche de lui. On se parle tous les jours, au moins une ou deux fois par télé­phone. Il m’a étonné par sa concen­tra­tion et son envie de faire tous les efforts possibles et imagi­nables pour atteindre ses objec­tifs. Ça n’a peut‐être pas été le cas durant toute sa carrière, mais depuis que je travaille avec lui, je n’ai pas à me plaindre (…) Attention, on n’est pas toujours les meilleurs amis du monde, ça peut gueuler, mais je ne l’ai jamais vu être pares­seux à l’en­traî­ne­ment », assure l’an­cien entraî­neur de Dominic Thiem.