Si vous ne connaissez pas encore Jenson Brooksby, cela ne saurait tarder.

Lauréat de sa plus belle victoire en carrière cette nuit face à Stefanos Tsitsipas (1–6, 6–3, 6–2), l’Américain de 21 ans étonne par sa tech­nique étrange et son timing impec­cable. Doté d’une grande intel­li­gence de jeu, l’ac­tuel 43e mondial n’est pas surpris que la plupart des joueurs du circuit le sous‐estiment. Selon lui, c’est juste­ment sa grande force.

« Oui, je pense que je suis sous‐estimé. Probablement pas par mes adver­saires, mais parmi le public. Ils ont juste tendance à regarder davan­tage la tech­nique, les qualités physiques et les choses comme ça. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qui se démarque chez moi, ce qui fait que beau­coup de gens me sous‐estiment. Cela vient de l’en­traî­ne­ment que je fais et des stra­té­gies que je mets en œuvre, ainsi que de mon travail. Je pense que je montre que je joue diffé­rem­ment. Chacun a son propre jeu et sa propre menta­lité de travail. Le mien est diffé­rent. Je pense avoir prouvé que je mérite d’être là où je suis. Je dirais que mon super‐pouvoir est d’ex­ploiter les faiblesses de mes adver­saires. J’essaie égale­ment de m’as­surer que mon jeu ne comporte pas de trous. »