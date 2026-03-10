Alexander Bublik est retombé dans ses travers à Indian Wells.
Battu par l’Australien Rinky Hijikata (117e mondial) au troisième tour (6–7[3], 7–6[3], 6–3), le 10e joueur mondial a été l’auteur d’un énorme craquage.
Fou de rage après avoir perdu le deuxième set au tie‐break, le Kazakh a littéralement pulvérisé sa raquette, la frappant à plusieurs reprises contre le sol.
La scène n’est pas passée inaperçue. Sur X, le journaliste espagnol José Moron a ironisé : « Je pense que ce cassage de raquette de Bublik peut entrer dans le Top 10 des cassages de raquette de ce siècle. »
Creo que esta rotura de raqueta de Bublik puede entrar en el Top 10 de roturas de raqueta de este siglo. pic.twitter.com/oeTRwr3dag— José Morón (@jmgmoron) March 9, 2026
Un sacré coup de sang !
Publié le mardi 10 mars 2026 à 09:58