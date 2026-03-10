Accueil ATP ATP - Indian Wells

Bublik craque tota­le­ment : « Ce cassage de raquette peut entrer dans le Top 10 des cassages de raquette de ce siècle »

Par
Baptiste Mulatier
Alexander Bublik est retombé dans ses travers à Indian Wells. 

Battu par l’Australien Rinky Hijikata (117e mondial) au troi­sième tour (6–7[3], 7–6[3], 6–3), le 10e joueur mondial a été l’au­teur d’un énorme craquage. 

Fou de rage après avoir perdu le deuxième set au tie‐break, le Kazakh a litté­ra­le­ment pulvé­risé sa raquette, la frap­pant à plusieurs reprises contre le sol. 

La scène n’est pas passée inaperçue. Sur X, le jour­na­liste espa­gnol José Moron a ironisé : « Je pense que ce cassage de raquette de Bublik peut entrer dans le Top 10 des cassages de raquette de ce siècle. »

Un sacré coup de sang !

Publié le mardi 10 mars 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

