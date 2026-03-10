Alexander Bublik est retombé dans ses travers à Indian Wells.

Battu par l’Australien Rinky Hijikata (117e mondial) au troi­sième tour (6–7[3], 7–6[3], 6–3), le 10e joueur mondial a été l’au­teur d’un énorme craquage.

Fou de rage après avoir perdu le deuxième set au tie‐break, le Kazakh a litté­ra­le­ment pulvé­risé sa raquette, la frap­pant à plusieurs reprises contre le sol.

La scène n’est pas passée inaperçue. Sur X, le jour­na­liste espa­gnol José Moron a ironisé : « Je pense que ce cassage de raquette de Bublik peut entrer dans le Top 10 des cassages de raquette de ce siècle. »

Creo que esta rotura de raqueta de Bublik puede entrar en el Top 10 de roturas de raqueta de este siglo. pic.twitter.com/oeTRwr3dag — José Morón (@jmgmoron) March 9, 2026

Un sacré coup de sang !