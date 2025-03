Ces derniers mois, Carlos Alcaraz a décidé d’ap­porter quelques modi­fi­ca­tions à son service. Et avant son retour sur le Masters 1000 d’Indian Wells, où il est double tenant du titre, l’Espagnol ressent déjà les béné­fices de ce travail.

« Je suis toujours sur le coup, je m’en­traîne et je m’amé­liore. Je me sens bien. J’ai l’im­pres­sion d’avoir amélioré mon service. Il faut conti­nuer à croire au mouve­ment. Je fais beau­coup confiance à mon deuxième service. Je pense qu’il est vrai­ment bon et solide. Mon premier service pour­rait être meilleur. Mais chaque jour, je sens que je progresse. Parfois, en match ou à l’en­traî­ne­ment, on ne se sent pas aussi bien qu’on le voudrait, alors il faut séparer le jeu de fond de court du service. Si le service ne fonc­tionne pas du tout, vous pouvez jouer un bon tennis en fond de court et oublier le service. Mais pour l’ins­tant, je me sens très bien. Je suis vrai­ment content de la façon dont ça se passe. A mon avis, je suis proche de devenir un serve‐bot (rires) ».