Le choc tant attendu aura donc bien lieu.

Tous deux auteurs de grandes perfor­mances pour rejoindre le dernier carré du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner vont donc se retrouver pour la cinquième fois de leur carrière sur le circuit prin­cipal face à face (deux victoires chacun).

Interrogé à propos de cette confron­ta­tion qui risque bien de devenir un véri­table clas­sique avec le temps, l’Espagnol a reconnu qu’il adorait affronter son rival italien.

« J’ai beau­coup aimé la rencontre que nous avons joué à l’US Open. Comme je l’ai déjà dit, j’aime jouer des matchs très durs, serrés et de grande qualité. Jannik est un grand joueur, un grand atta­quant. J’adore tous les matchs que j’ai joué contre lui. Je vais devoir jouer à mon maximum. J’adore jouer contre lui parce qu’il me pousse à bout, et j’aime ressentir cela. Je dirais que je suis plus rapide que lui sur le court, mais il frappe plus vite que moi. »