Battu par Cameron Norrie à Paris La Défense Arena en octobre dernier, Carlos Alcaraz menait 5–3 dans ses face‐à‐face avec le Britannique avant leurs retrouvailles en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.
Et cette fois, il a creusé l’écart en parvenant à dominer le 29e joueur en deux sets, malgré un break concédé d’entrée de seconde manche (6−3, 6–4, en 1h34 de jeu).
Toujours invaincu en 2026, avec 16 victoires au compteur, le numéro 1 mondial n’a pas caché son soulagement au micro de l’ATP après son nouveau succès.
« J’ai beaucoup de mal avec son style. Chaque fois que je joue contre lui, c’est toujours très difficile pour moi. Son style est un peu déroutant, avec son coup droit lifté, très haut. Et puis son revers, très plat et très bas. C’est parfois délicat de jouer contre lui. J’ai trouvé les bon coups. J’ai bien joué. J’ai joué de manière solide. J’ai joué de manière agressive quand je le pouvais. Je suis heureux de jouer à ce niveau. »
Pour tenter de poursuivre sa série et de se qualifier pour une troisième finale de suite après l’Open d’Australie et l’ATP 500 de Doha, l’Espagnol va affronter l’autre joueur en forme du moment, Daniil Medvedev, vainqueur de ses huit derniers matchs sans concéder le moindre set.
Publié le vendredi 13 mars 2026 à 08:11