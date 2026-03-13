Accueil ATP ATP - Indian Wells

Carlos Alcaraz, après avoir pris sa revanche : « J’ai beau­coup de mal avec son style »

Baptiste Mulatier
Battu par Cameron Norrie à Paris La Défense Arena en octobre dernier, Carlos Alcaraz menait 5–3 dans ses face‐à‐face avec le Britannique avant leurs retrou­vailles en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells. 

Et cette fois, il a creusé l’écart en parve­nant à dominer le 29e joueur en deux sets, malgré un break concédé d’en­trée de seconde manche (6−3, 6–4, en 1h34 de jeu). 

Toujours invaincu en 2026, avec 16 victoires au comp­teur, le numéro 1 mondial n’a pas caché son soula­ge­ment au micro de l’ATP après son nouveau succès. 

« J’ai beau­coup de mal avec son style. Chaque fois que je joue contre lui, c’est toujours très diffi­cile pour moi. Son style est un peu dérou­tant, avec son coup droit lifté, très haut. Et puis son revers, très plat et très bas. C’est parfois délicat de jouer contre lui. J’ai trouvé les bon coups. J’ai bien joué. J’ai joué de manière solide. J’ai joué de manière agres­sive quand je le pouvais. Je suis heureux de jouer à ce niveau. »

Pour tenter de pour­suivre sa série et de se quali­fier pour une troi­sième finale de suite après l’Open d’Australie et l’ATP 500 de Doha, l’Espagnol va affronter l’autre joueur en forme du moment, Daniil Medvedev, vain­queur de ses huit derniers matchs sans concéder le moindre set. 

Publié le vendredi 13 mars 2026 à 08:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

