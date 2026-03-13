Battu par Cameron Norrie à Paris La Défense Arena en octobre dernier, Carlos Alcaraz menait 5–3 dans ses face‐à‐face avec le Britannique avant leurs retrou­vailles en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells.

Et cette fois, il a creusé l’écart en parve­nant à dominer le 29e joueur en deux sets, malgré un break concédé d’en­trée de seconde manche (6−3, 6–4, en 1h34 de jeu).

Toujours invaincu en 2026, avec 16 victoires au comp­teur, le numéro 1 mondial n’a pas caché son soula­ge­ment au micro de l’ATP après son nouveau succès.

« J’ai beau­coup de mal avec son style. Chaque fois que je joue contre lui, c’est toujours très diffi­cile pour moi. Son style est un peu dérou­tant, avec son coup droit lifté, très haut. Et puis son revers, très plat et très bas. C’est parfois délicat de jouer contre lui. J’ai trouvé les bon coups. J’ai bien joué. J’ai joué de manière solide. J’ai joué de manière agres­sive quand je le pouvais. Je suis heureux de jouer à ce niveau. »

Pour tenter de pour­suivre sa série et de se quali­fier pour une troi­sième finale de suite après l’Open d’Australie et l’ATP 500 de Doha, l’Espagnol va affronter l’autre joueur en forme du moment, Daniil Medvedev, vain­queur de ses huit derniers matchs sans concéder le moindre set.