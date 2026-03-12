Tombeur de Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (6–1, 7–6[2]), Carlos Alcaraz a remporté sa 15e victoire de la saison. Il reste donc invaincu en 2026, mais pas que, puis­qu’il a aussi égalé un record personnel de Novak Djokovic.

Au micro de l’ATP après sa victoire, le numéro 1 mondial a évoqué le plaisir pris sur le court et son niveau épous­tou­flant dans le premier set.

« Pour être honnête, j’étais injouable dans le premier set. Je suis vrai­ment heureux d’avoir joué à ce niveau. Je suis vrai­ment heureux d’avoir passé ce cap et j’es­père pouvoir jouer à ce niveau lors du prochain tour. Je pense que je peux m’amuser et profiter, mais je peux aussi me recen­trer et me concen­trer à nouveau. J’essaie de jouer mon meilleur tennis à chaque point, mais quand un point mérite un sourire, je le fais. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui. Casper a joué de superbes points, et j’ai dû en profiter. C’est pour cela que nous jouons tous les deux au tennis. »

Pour une place dans le dernier carré à Indian Wells, où il a déjà triomphé en 2023 et 2024, l’Espagnol retrou­vera le vain­queur du tournoi en 2021, Cameron Norrie, qui l’a d’ailleurs battu au premier tour à Paris‐Nanterre en octobre dernier. Alcaraz a une revanche à prendre !