Carlos Alcaraz, après sa victoire contre Casper Ruud : « Pour être honnête, j’étais injouable dans le premier set »

Par
Baptiste Mulatier
-
289

Tombeur de Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells (6–1, 7–6[2]), Carlos Alcaraz a remporté sa 15e victoire de la saison. Il reste donc invaincu en 2026, mais pas que, puis­qu’il a aussi égalé un record personnel de Novak Djokovic.

Au micro de l’ATP après sa victoire, le numéro 1 mondial a évoqué le plaisir pris sur le court et son niveau épous­tou­flant dans le premier set. 

« Pour être honnête, j’étais injouable dans le premier set. Je suis vrai­ment heureux d’avoir joué à ce niveau. Je suis vrai­ment heureux d’avoir passé ce cap et j’es­père pouvoir jouer à ce niveau lors du prochain tour. Je pense que je peux m’amuser et profiter, mais je peux aussi me recen­trer et me concen­trer à nouveau. J’essaie de jouer mon meilleur tennis à chaque point, mais quand un point mérite un sourire, je le fais. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui. Casper a joué de superbes points, et j’ai dû en profiter. C’est pour cela que nous jouons tous les deux au tennis. »

Pour une place dans le dernier carré à Indian Wells, où il a déjà triomphé en 2023 et 2024, l’Espagnol retrou­vera le vain­queur du tournoi en 2021, Cameron Norrie, qui l’a d’ailleurs battu au premier tour à Paris‐Nanterre en octobre dernier. Alcaraz a une revanche à prendre !

Publié le jeudi 12 mars 2026 à 01:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

