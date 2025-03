Facile vain­queur du Français Quentin Halys (6−4, 6–2) pour son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells, tournoi sur lequel il est double tenant du titre, Carlos Alcaraz a reconnu en confé­rence de presse d’après match qu’il était nerveux sur le court.

« J’ai déjà parti­cipé à de nombreux tour­nois, mais chaque année est diffé­rente. J’éprouve des senti­ments diffé­rents, je dirais même que tout est diffé­rent. C’est la première fois, si je ne me trompe pas, que je jouais contre Halys, donc je ne savais pas comment ça allait se passer au début. C’est pour ça que j’étais un peu nerveux. Évidemment, en parlant de ce tournoi, je veux vrai­ment aller loin, et c’est proba­ble­ment une pres­sion supplé­men­taire. C’est pour­quoi j’étais un peu nerveux. J’essaie donc de montrer que je ne l’étais pas, mais je pense que c’est normal de l’être et que ce sera comme ça à chaque tournoi, je suppose. »