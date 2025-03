Alors que Carlos Alcaraz affronte cette nuit Grigor Dimitrov en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, il est inté­res­sant de se replonger dans leur dernier affron­te­ment, il y a presque un an, en quarts de finale du tournoi de Miami.

Ce jour‐là, le Bulgare avait infligé une vraie leçon au jeune espa­gnol en prati­quant un tennis offensif et de toute beauté pour un résultat sans appel (6−2, 6–4, en 1h30).

Lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, celui qui venait de remporter le titre en Californie était sous le choc : « Eh bien, je trouve qu’il a joué un tennis incroyable. Je n’ai pas trouvé de solu­tions. Je n’ai pas trouvé le moyen de le mettre mal à l’aise sur le terrain. C’était vrai­ment un super match de sa part. J’ai beau­coup de frus­tra­tions en ce moment, parce qu’il m’a fait passer pour un gamin de 13 ans. C’est fou. J’ai dit à mon équipe que je ne savais pas quoi faire. Je ne connais­sais pas son point faible. Je ne savais rien. »

Et on peut être certain que Carlitos aura à coeur d’ef­facer ce doulou­reux revers et de prendre sa revanche ce jeudi (pas avant 2h du matin).