Lorsque Carlos Alcaraz commence à prendre du plaisir et à s’amuser sur le court, c’est sans aucun doute le moment où il est le plus dange­reux. C’est notam­ment ce qu’il a déclaré en confé­rence de presse avant son duel tant attendu face à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells (à partir de 21h30, heure française).

« Pour moi, c’est formi­dable d’avoir une telle énergie de la part du public. Il y a diffé­rentes émotions, on crie mon nom, puis on rit, ou on ne croit pas à ce qui se passe dans le match. Pour moi, c’est formi­dable. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, c’est lorsque je souris que je donne le meilleur de moi‐même, lorsque je ne me concentre pas à 100 % sur le match. Le fait de voir le public danser ou de voir des visages amusants m’aide beau­coup à sourire et à appré­cier le temps passé sur le terrain. Ces diffé­rentes émotions du public m’aident beau­coup et sont aussi très drôles. »