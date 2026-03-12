De passage sur le plateau de Tennis Channel après sa démonstration, notamment dans le premier set, face à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz a été interrogé sur ses progrès en golf.
Alors que les installations du tournoi californien sont entourées d’un parcours, de nombreux joueurs y passent du temps, dont l’Espagnol qui est un véritable passionné. Mais visiblement, il lui encore du chemin à parcourir par rapport à d’autres joueurs du circuit.
« Ça s’améliore. Je travaille beaucoup. Même le premier jour de notre arrivée, malgré le décalage horaire, je me suis réveillé très tôt et je suis allé au practice pour frapper quelques balles. Comme l’a dit Zverev, nous avons actuellement un niveau similaire, mais des joueurs comme Sebastian Korda et Casper Ruud sont encore loin devant nous. J’ai vraiment envie de les rattraper », a déclaré l’actuel numéro 1 mondial, opposé à Cameron Norrie pour une place dans le dernier carré.
Publié le jeudi 12 mars 2026 à 16:16