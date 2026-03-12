De passage sur le plateau de Tennis Channel après sa démons­tra­tion, notam­ment dans le premier set, face à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur ses progrès en golf.

Alors que les instal­la­tions du tournoi cali­for­nien sont entou­rées d’un parcours, de nombreux joueurs y passent du temps, dont l’Espagnol qui est un véri­table passionné. Mais visi­ble­ment, il lui encore du chemin à parcourir par rapport à d’autres joueurs du circuit.

« Ça s’amé­liore. Je travaille beau­coup. Même le premier jour de notre arrivée, malgré le déca­lage horaire, je me suis réveillé très tôt et je suis allé au prac­tice pour frapper quelques balles. Comme l’a dit Zverev, nous avons actuel­le­ment un niveau simi­laire, mais des joueurs comme Sebastian Korda et Casper Ruud sont encore loin devant nous. J’ai vrai­ment envie de les rattraper », a déclaré l’ac­tuel numéro 1 mondial, opposé à Cameron Norrie pour une place dans le dernier carré.