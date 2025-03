Double tenant du titre à Indian Wells, Carlos Alcaraz a expliqué en confé­rence de presse pour­quoi il appré­ciait tout parti­cu­liè­re­ment ce tournoi.

« Pour moi, c’est très bien d’avoir des choses à faire en dehors du tennis, de se changer les idées, d’ou­blier le tennis. Parfois, la pres­sion est là, et pour moi, jouer au golf ou faire d’autres choses m’aide beau­coup à oublier un peu le tournoi. Pour moi, c’est vrai­ment impor­tant, et ensuite de montrer un bon tennis sur le court. C’est pour­quoi ce tournoi est l’un de mes préférés, car je peux y jouer au golf (sourire). Avec mon équipe, avec ma famille, j’ai la chance de pouvoir emmener beau­coup de monde, beau­coup de famille avec moi dans les tour­nois. Cela m’aide beau­coup à me sentir chez moi. Pour moi, c’est donc formi­dable d’avoir ces choses‐là lors d’un tournoi. »

A noter que pour son entrée en lice au deuxième tour, l’Espagnol affron­tera le vain­queur du match entre Quentin Halys et Pablo Carreno Busta.